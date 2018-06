Volvo presenteert de compleet nieuwe S60

Door: BV

Je kijkt naar de compleet nieuwe Volvo S60. En daarmee is ook zo goed als de laatste link (op de V40 na) met voormalige eigenaar Ford doorbroken. De sedan wordt gebouwd in de eerste Amerikaanse fabriek van het bedrijf, in Charleston, South Carolina. Die productievestiging wordt vandaag officieel ingehuldigd en zal naar verwachting 60.000 S60 per jaar bouwen. Ongeveer de helft ervan zal bestemd zijn voor export.

Geen verrassing, toch aangenaam

Wie een mix verwachtte van V60 en S90-stijlelementen zal helemaal juist. Het was ook te voorspellen, gezien de positieve feedback op de respectievelijke designs van die modellen. Tot aan de B-stijl zijn de verschillen met de eerder voorgestelde break miniem. Achteraan zijn het opvallende C-vormige achterlichten die het karakter bepalen. De binnenzijde volgt de nieuwe Volvo-doctrine naar de letter en ook daarbij moet je opmerken dat er logischerwijze geen verschillen zijn met de break.

Zonder diesel

Onder de kap wel een merkwaardige observatie. Er komt geen diesel. Volvo liet dat eerder al vallen, maar in Europa maakt de dieselverkoop nog steeds meer dan de helft van het segment uit - (grotendeels onterechte) dieselhetze of niet. De T5, de voorlopige instapversie, onttrekt uit z’n 2-liter viercilinder benzinemotor al meteen 250pk. De T6 voegt er nog een compressor en vierwielaandrijving aan toe en voert 316pk. Vervolgens noteren we een 400pk sterke T8. Dat is een plug-in-hybride, waarvan ook nog een door Polestar getunede versie met 415pk en een opgewaardeerde ophanging en remmen in de catalogus zal opduiken. Die zal echter slechts in beperkte hoeveelheden geproduceerd worden.