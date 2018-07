Vliegende Aston Martin iemand?

Door: BV

Het is lang niet alleen Audi die zit te broeden op een vliegende auto. Aston Martin doet het ook. Dat stelt deze Volante Vision Concept voor. Dat is gepend samen met de Cranfield University, dat ook een luchtvaartafdeling heeft, en vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce. En de Britten willen het niet bij deze set tekeningen houden. Over twee jaar moet het ding, als prototype, vliegen.

Veel details over de Volanta Vision Concept, geeft Aston Martin niet prijs. Het voegt nog toe dat het Chief Creative Officer Marek Reichman is die het pende. Dat is de man die ook verantwoordelijk is voor de DB11, Valkyrie, de nieuwe Vantage en de DBS Superleggera.