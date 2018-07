Volvo herschikt productie om Trump-taks te ontwijken

Door: BV

Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om 25% invoertaksen te heffen op auto’s die in China gebouwd worden, noopt Volvo tot aanpassingen in z’n productieschema. Het verhuist de bouw van de Volvo XC60 voor de Amerikaanse markt van China naar Europa. En het is niet uitgesloten dat de fabrieken op Europese bodem nog andere modellen voor de VS zullen bouwen.

Het is evenwel niet uitgesloten dat Europa binnenkort door Trump een significante invoerheffing aan het been krijgt. Maar de autofabrikant wacht af wat dat betreft. Het heeft geen zin om te speculeren over wat “eventueel” kan gebeuren.

Made in the USA

Volvo nam eerder dit jaar een nieuwe fabriek in South-Carolina in gebruik. Daar wordt de nieuwe Volvo S60, die is ontwikkeld met veel aandacht voor de verzuchtingen van de Amerikaanse consument, gebouwd. Vanaf 2021 zal Volvo daar ook de nieuwe XC90 produceren.

De nieuwe heffingen zijn een streep door de rekening van de Zweedse fabrikant onder Chinees bewind. Het bedrijf leverde tijdens de eerste helft van het jaar een recordaantal nieuwe wagens (317.639) op. Het ziet er naar uit dat Volvo voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 600.000 auto’s op één jaar tijd zal verkopen.

De onzekerheid die het Amerikaanse economische beleid met zich meebrengt, is ook slecht nieuws voor de nakende beursgang van het bedrijf. De directie probeert al maanden het toekomstperspectief van Volvo in de verf te zetten. Kwestie van de potentiële beurskoers te maximaliseren. Meer problemen zouden tot uitstel van de verwachte beursgang kunnen leiden.