Audi bouwt elektromotoren in Hongarije

Door: BV

Audi is begonnen met de serieproductie van elektromotoren in de Gyor-fabriek in Hongarije. Daar werd meer dan € 10 miljoen in geïnvesteerd.

Voor Audi E-Tron

In het 8.500 vierkante meter grote complex zullen 100 medewerkers dadelijk zo’n 400 elektromotoren bouwen. Die zullen in eerste instantie dienen voor de bouw van de Audi E-Tron die bij Audi Brussels bij elkaar wordt gevezen.

Het merk met de vier ringen wil de productie op korte tijd nog gevoelig opdrijven. Tegen het eind van het jaar moeten 130 medewerkers de klok rond elektromotoren bouwen.

De E-Tron wordt een elektrische SUV met vierwielaandrijving. Die zal 400pk ter beschikking stellen van z’n bestuurders en tegelijk een rijbereik van 400km (volgens de WLTP-cyclus) etaleren. De voorlopige richtprijs voor de elektrische SUV is zo’n € 80.000.