VW Grand California is glamper-camper

Door: BV

Op basis van de Volkswagen Multivan voert het Duitse merk al geruime tijd de California. Dat is een woonwagen die klaar is voor het avontuur. Met een keukenblok, ijskast, tafel en openklapbaar, biedt die leef- en slaapgelegenheid voor vier personen. Maar hij heeft ook nog een paar beperkingen. Door het ontbreken van sanitair ben je immers nog steeds erg afhankelijk van externe accomodatie (lees: een camping). De Grand California, die gebaseerd is op de VW Crafter, past er een mouw aan. En die legt meteen de lat op elk vlak wat hoger.



Na California XXL

Vorig jaar stelde VW op het Caravan Salon in het Duitse Dusseldorf de California XXL voor. Een studiemodel dat inmiddels werd doorontwikkeld voor serieproductie.

Modern gemak

De cabine laat zich geheel verduisteren en is uitgerust met draaizetels voorin en een tweezitbank in het woongedeelte. Die laatste wordt gecombineerd met Isofix-verankeringen en Topteather-beveiliging voor kinderen. De keuken bestaat uit een uitschuifbare 70 liter koelkast inclusief vriesvak die ook toegankelijk is van buitenaf via de schuifdeur, een tweepits gasfornuis, een spoelbak en diverse kastjes en laden.

Andere modaliteiten zijn er in de vorm van een optionele, via Bluetooth aangestuurde speaker in het woongedeelte. Die is daarmee onafhankelijk van het infotainmentsysteem te gebruiken om muziek af te spelen via een smartphone, tablet of laptop.

Het belangrijkste verschil met de California is, we zegden het al, de badkamer. aast een toilet en douche heeft de zogenoemde 'natte cel' onder andere een wegklapbare wasbak, een handdoekenrek, een kast met geïntegreerde toiletrolhouder en een dakluik voor de ventilatie. De verswatertank heeft een inhoud van 110 liter.

Extra’s

De optielijst van de nieuwe camper van Volkswagen Bedrijfswagens bevat onder meer een hoogslaper voor kinderen, een geïntegreerd panoramadak, een luifel, een fietsendrager achterop en een tafel met stoelen voor buiten. De standaard gasverwarming kan desgewenst worden vervangen door een gas-stroom of diesel-stroom verwarmingssysteem. Zonnecellen op het dak, een satelliet-TV met schotel en een LTE-WLAN-hotspot (router) behoren eveneens tot de mogelijkheden.