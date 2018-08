SVJ is extreme Lamborghini Aventador

Door: BV

In Monterey, waar ook deze Infiniti en deze BMW in première gingen, staat ook de Aventador SVJ te blinken. Dat is de meest radicale iteratie van die modellijn.

40% meer downforce

Actieve aerodynamica en een monsterlijk agressief uiterlijk zijn twee in het oog springende kenmerken. Onder de kap zit dan weer een atmosferische 6,5l V12, opgekitteld tot 770pk en 720Nm. De acceleratietijd van 2,8 seconden naar 100km/u en de topsnelheid van 350km/u zijn niet eens zo verschillend van die van de ‘gewone’ Aventador. Maar verbeteringen aan de ophanging een fijne controle van de luchtstroom zorgen ervoor dat de dynamische grenzen verder verlegd worden. Hoe ver? Wel, ver genoeg om op de Nürburgring een nieuwe recordtijd voor productiewagens bij elkaar te rijden. We krijgen alleen nog niet te horen wat die is. Anders hadden we geen excuus om er op een ander moment een compleet artikel aan te wijten.

Lamborghini gaat niet meer dan 500 stuks van de SVJ bouwen. Wil je er één, schrijf dan maar een half miljoen in op je begroting.