Mercedes EQC klopt Audi Q8

Door: BV

BMW heeft al een tijdje twee i-modellen (de i3 en i8) in de catalogus staan. Jaguar introduceert deze zomer de i-Pace en Audi legt de laatste hand aan de in Brussel gebouwde E-Tron. Mercedes komt intussen met z’n eigen submerk voor elektrische auto’s op de markt. Dat heet EQ. De eerste telg wordt - hoe kan het ook anders - een SUV. De EQC.

Net voor Audi

Veel details over de EQC zijn niet bekend. Mercedes wist wel te zeggen dat het wereldwijd testte met 90 prototypes en 30 preproductiemodellen, maar over de exacte specificaties ervan is tot op vandaag niet veel geweten. De EQC werd wel voorafgegaan door een concept car (deze). Die had een 70kWh lithium-ion-accuset voor een rijbereik van 500km en twee elektromotoren (400pk en 700Nm in het totaal) aan boord. Maar of dat nog is bijgesteld voor de productieversie? We hebben er het raden naar.

Geduld oefenen moet echter niet veel langer. Volgende week, op 4 september, stelt Mercedes in het Zweedse Stockholm de productieversie van de EQC voor. Dat is twee weken voor Audi, na een lange teasercampagne, het doek van de E-Tron trekt. Terwijl we een goed idee hebben van hoe die EV met vier ringen op de neus eruit zal zien, is het eindresultaat van de Mercedes-designers nog een vraagteken. Maar de eerste glimp bevestigt in elk geval dat de smoel niet alleen LED-verlichting rond de conventionele lichtblokken zal dragen, maar ook boven de grille.