Nieuwe auto’s naar schroothoop door nieuwe emissieregeling?

Door: BV

Vanaf 1 september geldt voor nieuwe wagens de verplichting om uitstoot- en verbruikswaarden te hebben die volgens de WLTP-cyclus zijn berekend. Die vervangt de oude NECD-berekeningsmethode. Dat betekent dat vanaf dit weekend elke nieuwe ingeschreven auto over een gelijkvormigheidsattest moet beschikken dat uitstootcijfers volgens WLTP afficheert. Maar heel wat autoverdelers hebben nog voorraden met nieuwe auto’s, veelal geproduceerd in juni van dit jaar, waarvan het gelijkvormigheidsattest dat niet vermeldt.

Overgangsregeling?

Er is in een overgangsregeling voorzien die werkt met lijsten die de invoerders moesten indienen bij de DIV-diensten in ons land. Maar vakorganisatie Traxio, die de eindverkopers van nieuwe wagens groepeert, beweert dat heel wat voorraadwagens niet op die lijsten staan. Die auto’s worden daardoor vanaf 1 september, hoewel ze voldoen aan de Euro 6-uitstootnorm, onmogelijk om in te schrijven. En dat, zo stipt Traxio aan, terwijl een minder milieuvriendelijke occasie wel normaal verhandelbaar blijft.

Particulier ook de dupe

De betrokken auto’s kunnen evenmin een statuut als tweedehandswagen krijgen. Volgens Traxio zijn er daarom een aanzienlijk aantal nieuwe wagens die van de ene dag op de andere, uitgezonderd de optie export buiten de EU, tot schroot herleid worden. Traxio dringt aan op een pragmatische regeling die de financiële gevolgen voor z’n leden beperkt.

Ook particulieren die recent een auto gekocht hebben en die nog niet hebben ingeschreven, riskeren de dupe te worden.