Autoverkoop België: augustus was abnormaal

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land niet minder dan 54.437 nieuwe wagens ingeschreven. De helft meer dan gebruikelijk is in augustus. En dat heeft alles te maken met de nieuwe homologatieproducedure om brandstofverbruik en emissies te bepalen (WLTP). Een heel aantal voertuigen die nog volgens de oude NEDC-norm werden gehomologeerd werden daardoor vanaf 1 september onverkoopbaar. De sector reageerde door voorraden aan gunstige condities te verkopen of in te schrijven (om ze later als occasie te kunnen verkopen). De informatica-infrastructuur van de Dienst Inschrijven bezweek tijdens de laatste dagen zelfs als gevolg van de piek in het aantal registraties.

De Top 5 van afgelopen maand bestaat, in aflopende volgorde, uit de merken Renault (5.825 stuks), Volkswagen (4.643), Mercedes (4.641), Nissan (3.443) en Audi (3.231).

Wie had het meest op te ruimen?

De merken die nog snel het meeste auto’s inschreven laten zich kennen aan de verschillen met de registratiecijfers een jaar eerder. Mitsubishi spant de kroon. Dat registreerde 486% meer auto’s dan in augustus van vorig jaar. Jeep ging +420%, Subaru + 264%, Alfa Romeo +194% en Nissan deed + 176%. Dat zijn wellicht ook de merken waar koopjesjagers nu de grootste kans hebben om iets aan de haak te slaan.

Koepelorganisatie Febiac verwacht dat de abnormale stijging van het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens de komende maanden gecompenseerd wordt door een relatieve luwte in de markt.