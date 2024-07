In cijfers: markt elektrische auto’s stuikt in elkaar

Door: BV

De verkoop van elektrische auto’s daalt ondanks talloze forse prijsverlagingen het afgelopen jaar. In mei werden er in Europa nog 151.237 geheel elektrische auto’s ingeschreven op een totale markt van 1,09 miljoen auto’s. Dat aantal ligt 11 procent lager dan in mei 2023. Vervelend, want de Europese ambities - een volledig CO2-neutrale nieuwe automarkt - tegen 2035 eisen een spectaculaire groei.

In mei strandden elektrische auto’s op niet eens 15 procent marktaandeel. De particulier zegt ’nee’ tegen de EV. Ze zijn te duur en te onpraktisch. En wat je ook steeds vaker hoort: de klant lust de richting die de autosector ook op andere vlakken inslaat niet: auto’s die concessies vergen op vlak van materiaalkeuze en kwaliteit, rijdende televisietoestellen zijn geworden en dan op de koop toe ook nog eens (verplicht) vol irritante veiligheidssnufjes zitten. Eigenschappen die bij elektrische auto’s vaak nog meer uitgesproken zijn dan bij traditionelere modellen - een gevolg van de noodzaak om gewicht en budget te besparen en de drang om die producten als hoogtechnologisch in de markt te zetten.

Bloedbad

De Tesla Model Y blijft de populairste elektrische auto op de Europese markt. Daarvan werden er in mei in Europa 11.662 verkocht. Maar dat aantal betekent wel een daling van zo maar eventjes 46 procent ten aanzien van een jaar eerder. Op de tweede stek staat de Tesla Model 3 - die onlangs werd vernieuwd en nu 25% beter doet met een afzet van 7754 auto’s. De nieuwe Volvo EX30 staat in de top 3 met 7554 stuks. De Zweedse fabrikant onder Chinees bewind noemt dat een succes, maar ook daar is nuancering noodzakelijk. Als je de verkoopcijfers van alle modellen over de verschillende aandrijfvormen heen bekijkt, dan zou de EX30 niet eens tot de top 30 horen.

De drie populairste auto’s van Europa waren de Volkswagen T-Roc (20.387), Volkswagen Golf (20.000) en Dacia Sandero (19.332) stuks.

België subsidieert elektrische auto’s

De Europese consument geeft de EV dus de middelvinger, maar dat doet de Belg niet. Ons land is inmiddels de derde afzetmarkt voor elektrische auto’s binnen Europa. Naar de reden is het niet raden - dat heeft alles te maken met fiscale stimulansen: een gunstige aftrekbaarheid (eigenlijk een subsidie) voor bedrijfswagens en nog tot eind dit jaar een Vlaamse premie voor een particuliere aankoop. De gemeenschap draagt met andere woorden een groot deel van de kosten. EV’s staan nu voor meer dan 23 procent van de nieuw ingeschreven auto’s in ons land. Cijfers die evenwel op Europees vlak niet doorwegen.