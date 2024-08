​Het gaat niet goed met Polestar. Kan deze man het merk van de ondergang redden?

Door: BV

Het gaat niet goed met Polestar, het merk van de Chinese groep Geely waartoe ook zusterbedrijf Volvo behoort. Een nieuwe baas moet nu het tij keren.

Tal van problemen bij Polestar

De zelfverklaard hippe fabrikant van elektrische auto’s heeft de jongste tijd heel wat tegenslagen te verwerken gekregen. Zo speelt de wereldwijd tanende vraag naar elektrische auto’s vanzelfsprekend niet in het voordeel van het bedrijf. En hoewel enkele nieuwe modellen niet meer louter uit China afkomstig zullen zijn, zijn de door Europa ingevoerde hogere invoertaksen op in China geproduceerde auto’s evenzeer een streep door de rekening van het merk dat weliswaar de Zweedse nationaliteit claimt, maar eigenlijk een Chinees paspoort heeft.

Polestar reed een hobbelig parcours. De Polestar 2, lange tijd het enige model in het aanbod, blijft ondanks z’n volwassen leeftijd kampen met problemen en een ogenschijnlijk lage klantentevredenheid. Daarnaast moest Polestar nieuwe grotendeels door Volvo ontwikkelde modellen uitstellen, onder meer door vertragingen in de ontwikkeling van software. De jaarresultaten van het merk waren zo slecht dat Polestar wachtte met het publiceren tot het lange weekend van de Amerikaanse nationale feestdag in de hoop de gevolgen op de beurs (die dan enkele dagen dicht ging) te beperken. Het werkte slechts ten dele.

Polestar riskeert van de beurs gegooid te worden



De nieuwe Polestar 3 en Polestar 4 sijpelen inmiddels op de markt, maar het is de vraag of die modellen zullen kunnen overtuigen. De Polestar 3 kost in ons land net geen 80.000 euro en geniet - als grote elektrische cross-over - moordende concurrentie in een markt die geen grote volumes vertegenwoordigt. De Polestar 4 is compacter en kost net geen 65.000 euro, maar dat model heeft een gewaagd design zonder achterruit. Volgens veel experts is daarmee een té groot risico genomen - historisch gezien doen auto’s die te origineel uit de hoek komen, het niet goed in de verkooptabellen.



Inmiddels riskeert Polestar van de beurs gegooid te worden. Het aandeel van het bedrijf zakte in mei immers naar minder dan één dollar en gleed inmiddels al eens af tot amper 62 dollarcent. Ter vergelijking: bij de marktintroductie in 2021 noteerde het dicht bij tien dollar en het piekte ooit op meer dan 15 dollar. Dat betekent dat het aandeel meer dan 95 procent van z’n waarde verloor. Niet echt wat je een succesverhaal zou noemen. Eind 2021 was Polestar meer dan twintig miljard dollar waard, nu is het het niet eens twee miljard meer waard. Het aandeel zit daarmee op de schopstoel. Als het tegen 2 januari 2025 niet structureel boven één dollar wordt verhandeld, riskeert Polestar van de beurs geschrapt te worden. Rampscenario.

Exit oude baas

Thomas Ingenlath, de voormalige nummer twee van de designafdeling van Volvo en in een eerder leven verantwoordelijk voor het ontwerp van onder meer de Skoda Roomster en de Volkswagen XL1, werd al in 2017 tot Polestar-baas gebombardeerd. Maar de autodesigner presteerde het niet om de verwachtingen in te lossen. Daarom wordt de man vervangen door de 55-jarige Michael Lohscheller. Die Duitser stond na de overname door PSA (Peugeot-Citroën) aan het roer van Opel, tot dat in 2021 weer opging in het grotere Stellantis. Kwatongen zullen beweren dat Opel er in die periode niet op vooruit ging. Daarna ging hij even aan de slag bij het Vietnamese Vinfast, maar hield het daar niet eens een jaar vol. Begin 2022 kreeg hij het roer van de elektrische vrachtwagenfabrikant Nikola in handen, maar daar vertrok hij in de zomer van 2023 alweer. Vanaf 1 oktober volgt hij Ingenlath officieel op als kapitein van Polestar.

Het aandeel van Polestar piekte de dag van de aankondiging van de bestuurswissel tot 1,09 dollar per aandeel, maar zakte meteen erna weer onder de 1 dollar-drempel om af te tikken op 0,94 dollar.

Reddingsplan?

Polestar leunt inmiddels niet alleen op nieuwe modellen en een eerder dit jaar verkregen lening die het bedrijf tot eind 2025 van zuurstof voorziet. Het merk zal de komende tijd nieuwe afzetmarkten aansnijden en versoepelde zelfs z’n verkoopmodel om meer klanten over de streep te kunnen trekken. Aan een reeks opeenvolgende drastische prijsverlagingen, zoals concurrent Tesla deed om de verkoopvolumes te garanderen, waagde het zich nog niet.



Tijdens het eerste kwartaal van 2024 (dat zijn de recentste cijfers) leverde Polestar amper 7.200 auto’s uit. Dat is veertig procent minder dan de 12.076 auto’s tijdens dezelfde periode een jaar eerder. Het merk heeft het zelfs moeilijk in China. Op de grootste auto-afzetmarkt ter wereld vond het tijdens de eerste maanden van het jaar niet eens 1.000 klanten.