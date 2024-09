Vlaanderen gaat elektrische auto belasten

Door: BV

Op vier jaar tijd is het aantal nieuw ingeschreven elektrische auto’s in Vlaanderen vertienvoudigd. Die auto’s genieten nog steeds tal van gunstmaatregelen. De nieuwe Vlaamse regering zet die nu op de schopstoel.

Eén op vier nieuwe auto’s in Vlaanderen is elektrisch. Dat hebben we vooral aan de gunstige bedrijfswagenfiscaliteit voor die auto’s te danken. Hun nog steeds erg hoge prijskaartje wordt in de schoot van een onderneming immers fors getemperd door een volledige kosteninbreng. In tegenstelling tot een aankooppremie voor particulieren - 5000 euro tot eind dit jaar - is die niet aan beperkingen gekoppeld. Ondernemers kunnen probleemloos een EV van 200.000 euro en 700pk helemaal inbrengen. Particulieren kijken voor de premie al aan tegen een plafond van 40.000 euro. Bovendien betalen de gebruikers van elektrische auto’s geen inschrijvingstaks (BIV- of jaarlijkse rijtaks.

Vlaanderen gaat geld halen bij EV-rijder

In de Vlaamse onderhandelingsnota ‘Begroting en Financiën’ wordt nu een voorzet gedaan om elektrische auto’s wél onderhevig te maken aan inschrijvingstaks en jaarlijkse rijtaks. Samen goed voor ruim 1,6 miljard euro Vlaamse inkomsten waarin de elektrische auto’s een steeds groter gat slaan. Ook het verlies aan accijnzen op benzine en diesel wordt meer en meer gevoeld. En ook een verlenging van de aankooppremie voor particulieren is gen sprake meer.

Vlaanderen wil de vrijstellingen voor elektrische auto’s nu afbouwen. Wie al een elektrische auto heeft hoeft in elk geval niet met terugwerkende kracht een inschrijvingstaks te betalen - ze wordt (logischerwijze) alleen geheven op nieuwe inschrijvingen. Invloed op de occasiemarkt zal ze wellicht wel hebben. Het is verre van onwaarschijnlijk dat ze sommige grotere, krachtigere en duurdere elektrische auto’s op de occasiemarkt (nog) minder aantrekkelijk zal maken.

Het voorbeeld: Wallonië

Voor die eenmalige inschrijvingstaks heeft Vlaanderen een voorbeeld. In Wallonië is immers al een fiscale hervorming uitgeschreven. Daar betalen chauffeurs van elektrische auto’s binnenkort meer. Logische zaken als gewicht en vermogen worden meegenomen. Op de populaire Tesla Model Y zal aldaar dan zo’n 1.400 euro inschrijvingsgeld verschuldigd zijn.

Wallonië hanteert voor de bestuurders van elektrische auto’s wel nog steeds een laag gunsttarief voor de jaarlijkse rijtaks: 97 euro. Vlaanderen lijkt momenteel op een spoor te zitten dat meer in lijn ligt met dat van conventionele auto’s. Belangrijk: ook wie al een elektrische auto bezit, zal elk jaar de rekening in de. bus krijgen. Om de pil voor deze belasting-na-de-feiten denkt de regering aan een trapsgewijze invoer vanaf 2025 of 2026 met gunsttarieven die geleidelijk worden opgetrokken. Over timings en exacte tarieven is nog veel onduidelijkheid.

Gunstige belastingaftrek voor bedrijven blijft tot 2026

De fiscale aftrek van de volledige aankoopprijs van elektrische bedrijfsauto’s is een federale materie. Die blijft 100 procent tot eind 2026 en daalt daarna geleidelijk tot 67,5 procent in 2031.

Sector reageert geprikkeld

Een herziening van de belastingen op elektrische auto’s stond in de sterren geschreven. Auto55.be waarschuwde herhaaldelijk voor de té rooskleurige voorstelling van de eigendomskosten voor een elektrische auto. Al van meet af aan was duidelijk dat die gunstmaatregelen op termijn onhoudbaar zouden zijn en de kosten voor de gemeenschap te hoog. Voorstanders - vaak bedrijven die aan EV’s willen verdienen - beschouwden die al in steen gebeiteld. Traditionele automedia namen die stelling vaak zonder bedenkingen over. Samen draaiden ze de klant een rad voor de ogen. Dat de EV-rijder uiteindelijk zou betalen was een zekerheid.

De voorgestelde wijzigingen krijgen van dezelfde actoren nu vanzelfsprekend de wind van voor. En zelfs wanneer belastingen op elektrische auto’s als ‘onvermijdelijk’ worden geportretteerd, dan vinden voorstanders nog steeds dat ze in elk geval gunstiger moeten zijn dan voor conventionele auto’s. Nochtans heeft niemand het over torenhoge tarieven voor bescheiden elektrische auto’s. Loodzware (letterlijk) pk-monsters als dusdanig belasten, is nooit een probleem geweest voor conventioneel aangedreven auto’s die via de accijns op brandstof ook elke gereden kilometer bijdragen. Moet dat voor elektrische auto’s taboe zijn?