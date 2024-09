BMW neemt waterstofauto in productie

Door: BV

BMW experimenteert al een tijdje met waterstofauto’s. Vorig jaar presenteerde het nog een vloot X5 met een brandstofcel. De technologie daarvoor was afkomstig. van Toyota, dat met z’n Mirai intussen al aan z’n tweede generatie waterstofauto’s toe is. BMW is inmiddels overtuigt: vanaf 2028 zal het waterstofauto’s toevoegen aan z’n aanbod. Waterstofauto’s hebben geen CO2-uitstoot, maar kampen niet met de beperkingen van elektrische auto’s. Tanken duurt hooguit vijf minuten.

Dank u, Toyota

Officieel heet het dat de aandrijfcombinatie ‘samen met Toyota’ wordt ontwikkeld, maar de brandstofcel van de derde generatie leunt uiteraard helemaal op het werk dat de Japanners in het verleden al verrichten. Een nieuwe waterstofmaatschappij waarin de twee bedrijven instappen zal niet alleen op zoek gaan naar synergieën, maar moet ook initiatieven ontwikkelen om de infrastructuur te verbeteren. Die is immers nog uiterst beperkt, waardoor reizen met een waterstofauto vandaag de dag schier onmogelijk is.

Misschien handiger, zeker minder efficiënt

In een brandstofcel wordt stroom opgewekt door waterstof te splitsen. Uit de uitlaat komt alleen waterdamp, terwijl een elektromotor voor de aandrijving zorgt. Een lager gewicht, grotere flexibiliteit en korte tanktijden worden als voordeel naar voren geschoven ten aanzien van een elektrische auto. En wanneer de getankte waterstof op een groene manier (zoals met zonnepanelen) is opgewekt, vertegenwoordigt ze geen uitstoot. Daar staat tegenover dat de technologie minder efficiënt is dan een traditionele elektrische auto en dat er dus per beschikbare kilowattuur uiteindelijk minder kilometers worden afgelegd.