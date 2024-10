Mijlpaal: eerste automerk gaat effectief batterijen recycleren

Door: BV

Hoezo, worden die batterijen dan niet gerecycleerd? Het korte antwoord is eigenlijk: nee, nauwelijks. Om tenminste twee redenen. De eerste is omdat er eigenlijk nog onvoldoende afgeschreven batterijen zijn. Auto-accu’s die niet meer goed genoeg zijn voor gebruik in rollend materieel, worden immers een tweede keer verkocht. Als huisbatterij bijvoorbeeld, om zonne-energie in te bufferen. Reden twee: er wordt nog naarstig aan het industriële proces gewerkt. Het recycleren van zo’n grote accu’s is niet zo eenvoudig. En al helemaal niet als het ook nog ecologisch én economisch rendabel moet.

Verminderen wat we gebruiken



‘Verminderen wat we gebruiken’. Een beetje contradictorisch natuurlijk als je weet dat in nieuwe auto’s om allerlei redenen veel meer materiaal zit dan vroeger. Het bewijs? Het gewicht. Een elektrische auto weegt nog altijd een derde meer dan een conventioneel aangedreven auto. Maar goed, wat gebeurt er dan wanneer die elektrische auto uitgereden is? De conventionele materialen zijn al tijden recycleerbaar. De batterij moet nu een inhaalbeweging nemen. Ja, het is van moeten want Europa heeft weer wat extra verplichtingen verzonnen. Vanaf 2027 moeten batterijen in elektrische auto’s gedeeltelijk samengesteld zijn met gerecycleerde materialen. Nauwelijks meer dan twee jaar nog, hoog tijd voor actie. En toch beweegt er weinig.

70 procent minder CO2-uitstoot



Uitzondering: Mercedes opent samen met twee industriële partners (het Duitse SMS groep en het Australische Neometals) een fabriek voor de recyclage van batterijen. In het Duitse Küppenheim, dichtbij de Franse grens, wordt een fabriek uitgebreid met een lijn die opgebruikte lithium-ion accu’s van elektrische auto’s weer kan converteren naar zuivere grondstoffen. De belofte: 96 procent van zo’n batterij wordt er straks gerecycleerd. Zowel het mechanische deel (lees: het vermalen) als het het scheiden van de verschillende bestanddelen als nikkel, cobalt, mangaan, lithium worden er afgewikkeld. Dat gebeurt er met een waterintensief chemisch procédé dat verhitting vermijdt. Want dan ga je kostbare bestanddelen verbranden. Een woordvoerder van het merk claimt dat dat zo’n 70 procent CO2-vriendelijker is dan ‘ergens in de grond gaan graven naar grondstoffen’.

Verwaarloosbaar volume

De aantallen zijn voorlopig trouwens helemaal niet in overeenstemming met de EV-verkoop. In Küppenheim kunnen straks 50.000 modules per jaar (zo’n 2.500 ton) omgevormd worden naar weer bruikbare materialen. Dat komt overeen met de batterijen van zo’n vijfduizend elektrische auto’s. Ter vergelijking: Mercedes bouwde in 2023 zo’n 2 miljoen voertuigen, waarvan er 220.000 elektrisch waren.



Mercedes investeert in Küppenheim ‘tientallen miljoenen’. Dat wil overigens niet zeggen dat het merk die investering ophoest. Er vloeien ook overheidssubsidies naartoe, onder meer van het Duitse Ministerie van Economie. Meteen de reden waarom de opening door de nodige hoogwaardigheidsbekleders er van de partij waren. Mercedes-Benz topman Ola Kallenius en de Duitse Bondskanselier Olaf Scholz (foto) startten symbolisch de productie op.