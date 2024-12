Volkswagen: 35.000 man op straat én economische chantage

Door: BV

Zowat de hele Europese auto-industrie staat aan de rand van een crisis. De reden zijn velerlei. Er wordt soms gewezen naar economische moeilijkheden, gestegen personeelskosten, inflatie, de verpletterende gevolgen van een verplichte elektrificatie die niet in de smaak van de Europese consument valt… Misschien is het wel een combinatie van alles. Onder de streep komt het hierop neer: er worden minder auto’s verkocht. Het resultaat: in de Europese auto-industrie sneuvelen jobs bij de vleet. Bij Audi Brussel - waar een grote elektrische SUV van de band liep - weten ze er intussen alles van. Zelfs heilige huisjes zijn niet veilig: Volkswagen hing in Duitsland drie fabrieken aan de galg.

Ten minste twee fabrieken sluiten

Intussen kwam het tot een akkoord met de machtige Duitse vakbonden: er sneuvelen 35.000 jobs. Dat moet een jaarlijkse besparing van anderhalf miljard euro opleveren. De productiecapaciteit van het merk daalt met ruim 700.000 auto’s per jaar.

De dagen van de fabriek in Osnabrück lijken geteld. Midden 2027 gaat de weinig succesvolle Volkswagen T-Roc Cabrio er uit productie en daarna staat er niks meer op de planning. En ook de fabriek in Dresden sneuvelt. Dat is Volkswagen’s ‘glazen fabriek’ - ooit een prestigeproject waar het (toen) nieuwe topmodel Phaeton van de band zou lopen.

Politiek spelletje

De historische fabriek in Wolfsburg mag de ID.3 en Cupra Born bouwen. Géén cadeau want de vraag naar die elektrische modellen valt tegen. Tegelijk zal Volkswagen de productie van de Golf en Golf Variant naar Mexico verhuizen - naar die auto’s is wél vraag. Meteen de reden waarom je de keuzes van het merk zou kunnen wegzetten als economische chantage. Je kan argumenteren dat Volkswagen op die manier de resterende tewerkstelling koppelt aan de succesvolle elektrificatie van Europa - iets waar het VW-management in tegenstelling tot steeds meer automerken op blijft aandringen. Volkswagen investeerde immers fors in de omschakeling. Het bedrijf wil nu liefst dat klanten moeten omschakelen. Van de onderneming die met sjoemeldiesels de elektrificatie in een onnatuurlijke versnelling bracht, kan je zoiets hypocriet noemen.

Nog meer fabrieken waarvan de toekomst gekoppeld wordt aan het succes van elektrische auto's: in Emden worden de ID.4 en ID.7 gebouwd. In Zwickau lopen de verschillende varianten van de Audi Q4 van de band. En in Hannover wordt de ID.Buzz en Multivan gebouwd. De fabrieken die alleen onderdelen produceren in Kassel, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Wolfsburg en Chemnitz blijven voorlopig buiten schot.