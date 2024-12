Vijf vervelende trends in nieuwe auto’s

Zetels uit 'gereycleerd materiaal'

Een echte trend de jongste tijd: bij bijna elk nieuw model of facelift wordt er gesproken over de zetelbekleding. Steeds vaker geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit gerecycleerd plastic. Zo helpt het de afvalberg verminderen. Probleem daarmee: het ziet eruit als stof, maar het is eigenlijk plastic. Het materiaal ademt nauwelijks. Daardoor krijg je het snel warm in zo’n zetels. Bij normale temperaturen uitstappen met een natte, plakkende rug? Het ligt niet aan jou. En hier is nog een bedenking: een natuurlijk materiaal (stof) is onder het mom van milieuvriendelijkheid vervangen door een oliederivaat.

