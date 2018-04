Jaguar plant Boxster-concurrent

Door: BV

Tata, dat begin dit jaar Jaguar en Land-Rover overkocht van Ford, heeft voor het eerst z'n plannen met Jaguar uit de doeken gedaan. De XF, die de S-Type opvolgt, valt in de smaak en dat betekent dat er méér varianten op de sedan kunnen komen. Er is sprake van een cabrio en een volwaardige tweedeurs-coupé die -in tegenstelling tot de XK- wel over een bruikbare (nood-)achterbank moet beschikken.

Tata heeft z'n huiswerk gemaakt en concludeert dat Jaguar destijds z'n naam heeft gevestigd met legendarische sportwagens. Denken we aan de E-Type, C-Type, D-Type of de iconische XK120. De Indiërs willen ook daar volume zoeken en denken ernstig over een instap-sportauto van het merk. Die zou de Porsche Boxster het vuur aan de schenen kunnen leggen. Anderzijds is het weinig waarschijnlijk dat er nog een opvolger voor de X-Type komt. Die Mondeo-cloon is nooit rendabel gebleken. Een SUV van Jaguar staat evenmin op het programma. Tata wil niet dat z'n twee Britse merken met elkaar concurreren, dus dat blijft het voorrecht van Land Rover.