Porsche Panamera met de kont bloot

Door: BV

Volgend jaar lanceert Porsche de Panamera, een sportieve vierzitter die het -onder meer- moet opnemen tegen de Aston Martin Rapide en de Lamborghini Estoque die het strijdtoneel ten vroegste in 2011 zal betreden. Het nieuwe model mocht van Porsche al eens z'n neus buitensteken, en tuner (en Porsche-specialist) 9ff waagde zich zelfs al aan een computerschets, maar het definitieve lijnenspel van het model blijft geheim. Het model laat zich in de buurt van z'n thuishaven wel steeds vaker schaars gekleed opmerken. Op deze beelden is het achterwerk van Porsche's vijfde productreeks -naast de Boxster, Cayman, 997 en Cayenne- nog nauwelijks gecamoufleerd. Het bedrijf probeert u en ons op het verkeerde been te zetten door de contouren van de achterlichtunits de maskeren en er een zilverkleurige strip tussen te plakken. Net onder de achterruit vinden we een vleugeltje à la Bentley Continental GT.

De Panamera krijgt in eerste instantie V8-benzinemotoren onder de kap. Het gamma zal er naar verwachting uitzien zoals dat van de Cayenne, met zowel atmosferische als geblazen 8-pitters. Of er ook een zescilinder instapversie komt, is nog koffiedik kijken. Porsche heeft wel reeds bevestigd dat de Panamera ook als hybride het levenslicht zal zien.