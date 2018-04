Door: BV

De Chinezen zijn helemaal weg van verlengde limousines. VW had er van de vorige generatie Passat een verlengde versie in de catalogus, Audi biedt een verlengde A6 aan en voegde pas gisteren nog een A4 L aan het aanbod toe. En vandaag presenteert Volvo in China een met liefst 14cm verlengde versie van de S80. Die wordt exclusief voor de thuismarkt in China gebouwd. Andere aanpassingen zijn er niet.