Nieuwe lading crashtestresultaten

Door: BV

De EuroNCAP heeft een nieuwe lading resultaten bekendgemaakt. En het is een belangrijke resultatenlijst omdat ze enkele van Europa's meest verkochte nieuwe modellen omvat. En er is overwegend goed nieuws, van de twaalf voertuigen die in de laatste test zijn opgenomen, scoren er liefst 8 het maximale resultaat van 5 sterren. Het gaat om de Alfa Romeo MiTo, Ford Fiesta, Peugeot 308CC, VW Golf VI, Renault Mégane II, Honda Accord, Opel Insignia en Volvo XC60, al zegt de onafhankelijke veiligheidsorganisatie er in één adem bij dat ze niet allemaal even goed scoorden als het op de bescherming van kinderen of voetgangers aankomt.

Een veeg uit de pan is er voor de Dacia Sandero. Die is door de EuroNCAP immers getest met en zonder het (op sommige versies) optionele ‘safety pack'. En het model haalt drie sterren zonder de extra veiligheidsvoorzieningen en scoort een extra ster als de klant dat pakket wel heeft genomen. De organisatie pleit voor het af-fabriek monteren van het pakket op alle Sandero's.

Eerder dit jaar reed de organisatie voor het eerst Pickups in de vernieling, met eerder gemengde resultaten. Ditmaal werd de Ford Ranger tot schroot herleid. En dat er nog werk is in het segment blijkt uit een beschermingsscore van amper 2 sterren.

Deze lading resultaten zijn de laatste volgens het huidige scoresysteem van de EuroNCAP. Vanaf februari hanteert de organisatie een nieuw, strenger systeem.