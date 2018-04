BMW's agenda voor 2009

Door: BV

BMW heeft een gaatje te dichten want de groep z'n agenda voor 2009 is gelekt, en die willen we u uiteraard niet onthouden. Laat ons beginnen met wat we eigenlijk al wisten; de nieuwe BMW Z4 debuteert op de Detroit Motorshow, die over goed 10 dagen de deuren opent. De X1 mochten we al in z'n concept-vorm bewonderen en die gaat het komende jaar uiteraard in productie. En net als bij de X6 geldt; wie door de opvallende kleur en aankleding van het showmodel kijkt, ziet gewoon de productieversie staan. De verschillen zullen minimaal zijn.

Crisis of niet, BMW zal zwaar uitpakken op het Autosalon van Genève. Daar worden niet minder dan 4 studiemodellen onthuld, de één al spectaculairder dan de andere. BMW zal de technologie van de Mini E adopteren om een geheel elektrische "Beemer" te presenteren. Wellicht wordt dat een 1-Reeks. Er komt ook een speciaal aangeklede versie van de Z4, maar de klap op de vuurpijl is wellicht de Progressive Activity Sedan. Een op de 5-Reeks gebaseerde concurrent voor de nochtans niet succesvolle Mercedes R-Klasse, al zou de BMW PAS meer weghebben van een hoog op poten staande ‘shooting break' dan van een monovolume. Nummer vier is de inmiddels langverwachte Baby-Rolls. Die gaat in 2010 in productie en BMW gaf eerder al wat schetsen vrij.

2009 wordt het jaar waarin het gamma van de fonkelnieuwe 7-Reeks gespekt wordt. Na heel wat gedoe blijkt er toch een 12-cilinder op het programma te staan. En in navolging van Mercedes komt BMW's toplimousine er ook met vierwielaandrijving en in een hybrideversie.

Op de IAA in Frankfurt, en dan zijn we in september beland, zal Mini de productieversie van de Crossover onthullen. Er staat ook nog een kleine sportwagen van BMW op het programma, wellicht gebaseerd op de 1-Reeks. Die concept wordt eerder extreem, lichtgewicht, zonder voorruit en aangedreven door een kleine turbomotor met ongetwijfeld flitsende prestaties. Er zijn serieuze plannen voor serieproductie (wellicht onder de naam Z2), maar uiteraard in een meer bruikbare vorm. BMW heeft voor z'n thuismatch ook nog een complete verrassing in de mouw zitten, maar die staat zelfs niet op de gelekte interne kalender.