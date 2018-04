Eerste foto volgende VW Passat

Door: BV

Bij VW wordt naarstig gewerkt aan de volgende Passat-generatie. Die hoort in de eerste helft van 2011 bij de dealer te staan. De vormgeving is dan ook al helemaal rond. Gecamoufleerde exemplaren zijn al meermaals gespot, maar de collega's van het Duitse Autobild hebben nu ook de eerste echte foto te pakken. Het uiterlijk van de nieuwe zakelijke berline van het merk is geen verrassing. Het smoelwerk is duidelijk van de hand van hoofddesigner Walter Da Silva en past perfect tussen de laatste Golf-generatie en de fonkelnieuwe Touareg.

Officiële details zijn er nog niet, maar de afgelopen maanden sijpelden al heel wat details uit. We weten daardoor dat de wielbasis van de nieuwe generatie gevoelig groeit ten opzichte van het huidige model. En dat VW benzinemotoren voorziet met vermogen van 105 (1.2 TSI) tot 300pk (3.6 V6), met vermogens van 122 (1.2 TSI), 140 (1.4 TSI), 160 (1.8 TSI) en 211pk (2.0 TSI) ertussen. Diesel kan met een cilinderinhoud van 1.6 of 2 liter. De eerste wordt 105pk sterk, de tweeliters bestaan met 140, 170 en zelfs 220pk in het geval van de (fonkelnieuwe) variant met twee turbo's.