VW wil Alfa, Fiat lost niet

Door: BV

VW heeft onlangs het Italiaanse stijlhuis Giugiaro binnengehaald, maar z'n honger naar Italiaanse bedrijven is nog niet gestild. De Duitsers willen de grootste autobouwer ter wereld worden en het zet daarvoor niet alleen in op een ruimer aanbod van de reeds bestaande merken. VW bekijkt ook de mogelijkheid om andere merken bij te kopen. De jongste tijd stonden nogal wat merken bij GM en Ford in de aanbieding, maar daar speelde men in Wolfsburg niet op in. Toch beweert vkblad Automotive News Europe nu dat Volkswagen aast op Alfa Romeo. Maar Fiat laat het merk niet los.

De Italianen hebben zelf grootse plannen met hun sportieve merk. Tegen 2014 moet Alfa Romeo jaarlijks zo'n half miljoen wagens produceren. Dat zijn er liefst 5 keer zoveel als vorig jaar. Fiat belooft eindelijk een evenwichtiger modellenpalet (onder meer dankzij de overname van Chrysler) en het zal Alfa Romeo ook in meer landen, waaronder de VS, introduceren.