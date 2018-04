Eerste foto Chevy Camaro Convertible

Door: BV

We weten al heel lang dat er van de Camaro een Convertible aankwam. Het heeft door de financiële perikelen bij GM alleen wat langer geduurd dan de bedoeling was. Maar op 17 november is het dan echt zover; dan moeten we het niet meer stellen met beelden van de concept, maar dan stelt Chevrolet de productieversie van de Camaro Convertible voor. Dat gebeurt op het Autosalon van Los Angeles. De eerste officiële foto van de productieversie heeft GM vandaag al de wereld ingestuurd.

Als alles volgens plan verloopt, dan komt de Camaro over enkele jaren ook naar België. In de VS staat het instapmodel met zescilinder al voor $ 30.000 in de catalogus, maar bij ons wordt het model een stuk prijziger. Tot Chevrolet de Camaro bij ons officeel in het aanbod opneemt, bedienen enkele alternatieve (grijze) importeurs je overigens graag.