Fabia, 5008 zijn VAB Gezinswagen van het Jaar

Door: BV

Voor de 24ste editie van de VAB-Gezinswagen van het Jaar werden uit 26 deelnemende gezinswagens twee winnaars gekozen, één per prijscategorie.

In de eerste categorie - tot € 15.000 - zitten kleinere wagens die dienst kunnen doen als tweede of derde gezinswagen. Zo'n 27% van de gezinnen heeft zo'n tweede auto en 3% zelfs een derde. Niet minder dan 12 modellen dongen dit jaar in het meest toegankelijke segment naar de titel, maar het was de Skoda Fabia Combi 1.2 TDI die op de zegen van de vakjury van 28 autojournalisten en gezinsjury van 64 gezinnen kon rekenen.

De Fabia haalde het met 159 punten nipt van de Citroën C3 1.4 HDi die op 155 punten kon rekenen. De derde stek was voor de Hyundai i20 1.4 CRDi met 135 punten. De juryleden vielen voor de Skoda omwille van z'n combinatie vna compacte buitenmaten met veel binnenruimte en de verhouding tussen prijs en kwaliteit.

In de tweede categorie, tot € 25.000, traden 14 zeer uiteenlopende modellen aan. Het aanbod omvatte klassieke berlines, breaks, monovolumes maar ook SUVs. Uiteindelijk is het Peugeot dat met de trofee naar huis gaat. De Peugeot 5008 haalde het met exact 200 punten van de nieuwe Ford Grand C-MAX (182 punten) en de Mitsubishi ASX (150 punten). Voor Peugeot is het de tweede maal op rij dat het de titel in de wacht sleept. Afgelopen jaar won het merk dezelfde categorie met de 3008. Vooral de gezinsjury viel voor de ruimte, het comfort en het rijplezier.