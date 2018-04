Nissan op het Autosalon van Tokyo

Door: BV

Op 14 januari opent niet alleen het Brusselse Autosalon z'n deuren, hetzelfde gebeurt in Tokyo. Nissan stelt er enkele kleinere nieuwigheden tentoon.

De Juke Sporty Package heeft een koetswerkkit die de kleine stads-SUV een nog sportiever uiterlijk geeft. Die kan je binnenkort ook in Europa bestellen. Sportief aangekleed is ook de Nissan Leaf. De Japanners beweren dat die een blik in de toekomst werpt, want ook sportief elektrisch rijden wordt daarin mogelijk. Technische aanpassingen onderging de Leaf evenwel niet, en hij rijdt dus identiek aan een "niet sportief" exemplaar.

De designers gingen ook even uit hun bol met drie monovolumes uit de Japanse catalogus van het merk. De Elgrand en Serena werden voor de gelegenheid luxueus en sportief uitgedost. En van die eerste versie is er zowaar één die door huistuner Nismo onder handen is genomen. Die kon overigens ook beslag leggen op een 370Z en wist het motorvermogen ervan op te kittelen tot 355pk.

Tot slot is er ook nog de Bolero. Dat is een Micra met een aangepaste binnen- en buitenaankleding. Hier trekt Nissan geen sportieve kaart, maar surft het mee op de nog steeds niet uitgerolde retro-golf.