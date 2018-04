Fiat Freemont ziet er zo uit

Door: BV

Het partnerschap tussen de Fiat Group en de Chrylser Croup heeft een eerstgeborene opgeleverd: de Fiat Freemont. Zoals aangekondigd beleeft deze Italiaanse Dodge Journey z'n showdebuut in Genève.

Volgens Fiat is de naam Freemont ‘een link naar vrijheid, het genot van leven in de buitenlucht, van avontuur en van het alledaagse leven'. In eerste instantie wordt dit duidelijk gemaakt aan de hand van de riante buitenmaten van 4,89 meter bij 1,88 meter bij 1,72 meter (lengte, breedte, hoogte) wat veel binnenruimte doet vermoeden. De behoorlijke wielbasis van 2,89 meter bevestigt deze verwachting. Daarnaast laat Fiat weten dat de Freemont plaats biedt aan zeven personen, verdeeld over drie zitrijen. Mede dankzij de tot 90 graden te openen portieren is iedere rij naar eigen zeggen eenvoudig te bereiken. De stoelen op de achterste zitrij kunnen in een simpele beweging eenvoudig in de vloer weg gevouwen worden. Nadien ontstaat er een vlakke laadvloer en een stouwvolume voor liefst 1.461 liter aan spullen.

De Freemont is niet alleen maar een Journey met Fiat-logo's. Verschillend aan de Amerikaan zijn de nieuw getekende bumpers rondom, grille en LED-achterlichten en een compleet nieuw dashboard en betere (lees: zachtere) materialen in het interieur. Hij komt er in twee uitvoeringen. Beide modellen zijn standaard uitgerust met zeven stoelen, automatisch airconditioning, keyless entry system, cruise control, trip computer, bandenspanningscontrolesysteem, mistlampen vóór en een touch screen radio. Als veiligheidsvoorzieningen zijn er zeven airbags, ABS met brake assist, ESP met Hill Holder en Electronic Roll Mitigration.

Het motorenpalet bestaat voorlopig uit een 2.0 liter turbodiesel met 140 of 170 pk welke de voorwielen aandrijft. Beide motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Later komt er nog een 4x4-versie met 170 pk sterke 2.0 MultiJet-diesel en een 3.6 Pentastar-V6 benzinemotor met 276 pk. Beide laatkomers worden standaard gekoppeld aan een automaat. Speciale aandacht ging uit naar de dynamische prestaties van de Freemont. Deze zijn volgens Fiat aangescherpt door een speciaal ontwikkelde onderstel- en stuurconfiguratie voor meer nauwkeurigheid. Een verbeterde geluidisolatie moet de decibels temperen.

Het marktdebuut van de Freemont staat medio dit jaar gepland. De bouw vindt plaats in de Mexicaanse Toluca fabriek, waar tevens de 500 voor de Amerikaanse markt wordt gefabriceerd.