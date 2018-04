Eerste Fisker Karma gebouwd (in Finland)

Door: BV

Fisker is gestart met de productie van de Karma. Het eerste exemplaar van de plug-in hybride is deze week van de band gelopen in de Uusikaupunki-fabriek in Finland. Die fabriek bouwt ook de Cayman en Boxster voor Porsche. Tenminste, tot die productie door het voormalige Karmann wordt overgenomen. Karma zal het productievolume zeer gestaag opdrijven om de kwaliteit van het product te waarborgen. Dit jaar willen ze hooguit 7.000 Karma uitleveren.

De wulps gelijnde sedan wordt aangedreven door een 260pk sterke 2-liter turbomotor en twee elektrische motoren (samen goed voor 403pk) die de achterwielen aandrijven. In elektrische modus haalt de Karma maximaal 80km lang een topsnelheid van 153km/u en kan hij naar 100km/u sprinten in 7,9 tellen. Wordt de benzinemotor ingeschakeld (voornamelijk om stroom te genereren, zoals bij de Chevrolet Volt en Opel Ampera) dan wordt dat 200km/u en 5,9 seconden. Met een volle tank raak je 480km ver en omdat je elektrisch start, bedraagt het officiële verbruiksgemiddelde slechts 2,4l/100km.