Jeep moet 5x meer verkopen

Door: BV

Fiat- (en dus ook Chrysler-)baas Sergio Marchionne wil dat de wereldwijde verkoop van het merk Jeep tegen 2014 nagenoeg verdubbeld. Afgelopen jaar werden er 420.000 stuks van verkocht. Over dik 3 jaar moeten dat er telkens minstens 800.000 zijn. Voor Europa zijn de cijfers zo mogelijk nog ambitieuzer. Het Oude Continent moet jaarlijks 125.000 Jeeps afleveren. Een vervijfvoudiging ten opzichte van 2010 toen 25.000 Jeeps naar Europa werden verscheept.

Om de plannen te realiseren wordt het Europese dealernet uitgebreid van 430 naar 650 verkooppunten. En er komen drie nieuwe Jeep-modellen die beter verteerbaar moeten zijn voor de Europese consument. Allen krijgen ze Fiat-motoren én diesels onder de kap.

De eerste, met codenaam B-SUV, zal in Mexico gebouwd worden op Fiat-basis en moet eind 2013 voorgesteld zijn. Het tweede model is een vervanger voor Cherokee. Die (D-SUV) moet al begin 2013 een feit zijn en onder meer leverbaar worden met een tweeliter viercilindermotor met 170pk. Het derde nieuwe model wordt een vervanger voor zowel de Compass als de Patriot. Die moet midden 2013 realiteit zijn en zal niet in de VS, maar in Italië gebouwd worden. Intern heet die C-SUV. Een belangrijk model omdat die ook de basis zal vormen voor -eindelijk- een SUV van Alfa Romeo. Die komt overigens iets eerder - tegen eind 2012.