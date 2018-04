Andere naam voor nieuwe Jaguars

Door: BV

Jaguar wil af van het huidige modelnamen. Dat heeft grote baas Adrian Hallmark zich laten ontvallen. Het huidige modellenprogramma omvat de XF, XJ en XK en zelfs met alle daarop bestaande variaties (als XKR en XKRS) is voor klanten reeds vaak verwarrend. Hallmark wil de decennia oude naamgeving daarom vervangen door een helder systeem. De maatregel zal doorgevoerd worden in de marge van een groot investeringsprogramma dat voor een fikse toename van het aantal Jaguar-modellen moet zorgen.

Welk soort benaming Hallmark verkiest, is nog onduidelijk, maar aangezien hij te kennen geeft dat er een duidelijker hiërarchie in het gamma gecreëerd moet worden, liggen alfanummerieke benamingen (als J1, J2...) meer voor de hand dan eigennamen zoals bij Land Rover en Range Rover (de nieuwe Evoque bijvoorbeeld). Een combinatie van letters en cijfers is populair. BMW opteert ervoor een nieuw submerk te lanceren dat herkenbaar wordt aan de letter "i" en Hyundai schakelde eerder al over van eigennamen naar letter-cijfercombinaties (toevallig ook met een "i").