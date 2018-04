Bugatti Galibier ook als hybride

Door: BV

Bij Bugatti is het laatste exemplaar van de Veyron inmiddels gebouwd. Wat niet betekent dat er helemaal geen productie meer is . De Grand Sport - dat is een dure term voor cabrio - rolt er wel nog steeds uit de productiehallen. Niet in grote aantallen weliswaar, want van de Veyron zijn uiteindelijk slechts zo'n 300 stuks gebouwd.

Er wordt bij Bugatti wel gedacht aan een opvolger voor de supersportwagen. De vierdeurs Galibier, die al in 2009 als studiemodel werd voorgesteld, staat echter als eerste op het programma. Die überlimousine zal aangedreven worden door dezelfde W16 uit de Veyron al werd eerder al duidelijk dat die aan vermogen zou inboeten. Reken op 800 à 1.000pk. De Galibier moet op die manier vriendelijker zijn voor de banden en een normaler onderhoudsschema kunnen volgen. De vier turbo's worden ingeruild voor twee compressoren. En het blok verhuist natuurlijk van z'n centrale positie naar voor.

Pas tegen het einde van dit jaar beslist de VW-directie over het definitieve details van de Galibier, maar ook de komst van een hybrideversie lijkt al vast te liggen. Dat heeft Bugatti-topman Wolfgang Dürheimer zich laten ontvallen. Het bedrijf wil op die manier anticiperen op wetgeving die alleen voertuigen met een nuluitstoot toegang geeft tot stadscentra. Bugatti mikt bij de Galibier op een productie van zo'n 3.000 stuks.