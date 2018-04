Om van te dromen: Ford Cobra Snakehead

Door: BV

En alleen om van de te dromen, kunnen we wel zeggen. Deze Cobra Snakehead is uit de computer van ene Andrus Cipriani gerold. Behalve de naam volgt de creatie ook de originele filosofie van de Cobra: grote motor, compact koetswerk. Details worden niet gegeven, dus je kan nog kiezen welk blok je erbij fantaseert. Misschien zelfs met een inhoud van 12,9l, zoals in de Weineck Cobra 780.

De originele Cobra is onlangs vijftig geworden en kan nog steeds besteld worden. Bij Shelby weliswaar. Over een reïncarnatie is ook al herhaaldelijk gefantaseerd. In 2008 passeerde de Cobra Venom Concept de revue. Ook dat was een stijlstudie van een liefhebber. Maar in 2004 was er het Ford Shelby Cobra Concept - het bewijs dat ook Ford al eens nadacht over een nieuwe editie van de iconische sportauto.