Special: Goodwood Festival of Speed 2011

Door: BV

Elk jaar wordt op het landgoed van het Engelse Goodwood het Festival of Speed gehouden. Tijdens een driedaagse die afgelopen weekend werd gehouden staat alles er in het teken van de automobiel. Het is een evenement voor echte autoliefhebbers en een parade van bloedstollende nieuwe en oude sportwagens. Die staan er niet alleen te blinken, je kan ze ook in actie zien. Onder meer in een "hill climb" - zowat de oudste autosportformule ter wereld waarbij een heuvelachtig parcours tegen de klok moet gereden worden.

Al het moois omvat natuurlijk een uitgebreid palet recente Italiaanse bolides als de Pagani Huayra, Lamborghini Aventador en de Ferrari 458 Italia en FF. Uiteraard zijn de Britten ook present - onder meer met de Aston Martin Virage, de exclusieve One-77 en de McLaren MP4-12C. Maar aan de wedstrijden nemen ook een hele hoop minder bekende of voor de hand liggende modellen deel. Waar elders kan je een Rolls Royce Phantom tegen de tijd zien rijden? Of een Morgan Threewheeler, de elektrische Citroën Survolt of Peugeot EX1. Nog niet genoeg? Zet dan maar een hele hoop klassieke race-, F1- en rallybolides op de lijst.

