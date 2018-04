Cadillac waagt zich nog eens aan downsizing

Door: BV

Cadillac heeft de eerste foto van de nieuwe ATS vrijgegeven. Dat wordt een concurrent voor de BMW 3-Reeks, Audi A4 en Mercedes C-Klasse. Het nieuwe model wordt volgend jaar in de VS gecommercialiseerd en komt later ook naar Europa, maar de verwachtingen voor de Europese markt zijn bescheiden.

Het is niet de eerste keer dat Cadillac het segment probeert te bespelen. Het bouwde eerder al de Cadillac BLS - die in Zweden werd gebouwd op de productielijn van de Saab 9-3 waar hij meteen ook alle componenten van deelde. Dat model was dan ook voorzien van een dwars voorin geplaatste motor en voor- of vierwielaandrijving. Voor deze ATS (codenaam, de definitieve type-aanduiding is nog niet bekend) heeft GM gekozen voor een architectuur met achterwielaandrijving, al zal ook vierwielaandrijving op het menu staan.

In één adem bevestigt het merk de komst van de XTS, die gebaseerd is op de XTS Concept. Die moet in het voorjaar van 2012 al te koop zijn.