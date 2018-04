Mercedes bevestigt tweede Shooting Brake

Door: BV

Mercedes toonde ons eerder al een Shooting Brake die gebaseerd was op de actuele, nieuwe CLS vierdeurs coupé (foto). De stijlstudie voor dat model werd zo goed onthaald dat een productieversie in ijltempo wordt klaargestoomd. Die kan dan als alternatief dienen voor de Mercedes E-Klasse Break die van laadruimte een prioriteit maakt.

Maar de Duitsers hebben het concept nog niet helemaal uitgemolken. Er komt namelijk ook een vierdeurs coupé-versie op basis van de Mercedes C-Klasse. Die wordt voorlopig CLC genoemd, maar over de definitieve naam is nog geen bevestiging. De vierdeurs is al betrapt op de productieband dus uitsluitsel komt er wellicht nog dit jaar. Mercedes zelf kijkt weer al een stap verder en bevestigt nu dat ook een Shooting Brake van deze CLC op de planning staat. Die moet dan een meer stijlvol en dynamisch alternatief vormen voor de Mercedes C Break. Het model volgt een jaar na de marktintroductie van de CLC die eind volgend jaar verwacht wordt.