Aston Martin V12 Zagato doet Frankfurt

Door: BV

Aston Martin heeft de komst van 150 stuks van de Aston Martin V12 Zagato officieel bevestigd. Dat is op zich helemaal geen nieuws, want het merk had dat eerder al wereldkundig gemaakt. Het is nu dus dubbel officieel.

De op de Aston Martin V12 Vantage gebaseerde creatie debuteerde als concept op het Concours d'Elegance Villa d'Este. Op het Autosalon van Frankfurt staat de definitieve productieversie te blinken. Die is overigens identiek, op de kleur na. En die kan je hoe dan ook kiezen. Geen keuze heb je wat de motor betreft. De 6-liter twaalfcilinder wekt 510pk en 570Nm trekkracht op. De orderboeken zijn inmiddels geopend. Af-fabriek en zonder belastingen kost de Aston van de Italiaanse grootmeester je € 369.000.