Seat IBX krijgt groen licht

Door: BV

Het is een beetje een welles, nietes spelletje. De concept car van de eerste compacte SUV van het merk, de Tribu, werd afgeschoten. Deze IBX komt er wel. Seat zegt dat de basis voor het model de Audi Q3 is, omdat dat lekker premium klinkt, maar die is op zijn beurt technisch weer nagenoeg identiek aan de VW Tiguan.

De kans is aanzienlijk dat de Q3 de beslissing heeft versneld, misschien zelfs wel doorgehakt. De derde Q van Audi wordt immers door Seat gebouwd. Met de afgelopen maart in Genève getoonde IBX is het aannemelijk dat Seat niet met een compleet nieuw ontwerp komt. Binnenin zou het nog alle kanten op kunnen; een blik op het interieur van de IBX werd ons namelijk nooit gegund. Blijft over het motorenpalet. Indien je uitgaat van het leveringsgamma van de Volkswagen Tiguan zit je er nooit ver naast. Tegen 2015 zullen we het definitief weten, dan start de bouw.