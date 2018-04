Eerste details 2014 Audi R8-opvolger

Door: BV

De tijd vliegt. En de Audi R8 dateert al van 2006. Dat betekent natuurlijk dat er bij het merk met de Ringen al hard wordt gewerkt aan de opvolger. Die wordt in 2014 verwacht in een gesloten versie, en de open Spyder is er dan in 2015.

Voor het zover is, wordt de R8 nog op een opfrisbeurt getrakteerd. Dat is voor 2012. De manuele zesbak blijft, maar de sequentiële transmissie met even veel verzetten wordt vervangen door een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Dat alleen is voldoende om de prestaties en het verbruik wat te verbeteren. De V10 wordt een beetje herwerkt en wint in het proces enkele paarden. In het interieur zullen we de nieuwste versie van Audi's MMI interface vinden en natuurlijk worden de eerste ouderdomsverschijnselen aan binnen- en buitenzijde weggewerkt. Het grootste nieuws is nog de komst van een elektrische variant, gebaseerd op de e-Tron, tegen het eind van 2012. Die zal in beperkte oplage gebouwd worden.

De volgende generatie van de sportwagen zal gebaseerd zijn op Audi's MSS-platform. Dat staat voor Mult Sportscar System. Een grotendeels in aluminium uitgevoerde architectuur die ook de basis vormt voor de aanstormende Lamborghini Gallardo-opvolger. Koolstofvezel doet daarin z'n intrede, onder meer voor de transmissietunnel, de B-stijl en het schutbord tussen motor en cabine. Audi wil bij de R8 ruim 100kg gewicht besparen, terwijl koets en structuur minstens 13% stijver moeten worden.

Op motorisch vlak worden in eerste instantie weinig wijzigingen verwacht. De 4,2l V8 zal van 420 naar 450pk worden gekitteld en de 5,2l V10 schopt het tot 550pk. Later zal Audi wellicht de nieuwe geblazen V8 van de Audi S7 en Bentley Continental GT inlepelen. Die houdt dan 600 paarden aan de teugels. Over het uiterlijk is nog niets bekend.