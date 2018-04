Toyota gaat naar Genève en neemt mee...

Door: BV

Wel, behoorlijk wat eigenlijk. Maar laat ons beginnen met het begin. We hebben de Yaris Hybride - de eerste in z'n soort in het Europese B-segment inmiddels al gezien, maar op een beurs stond hij nog niet eerder in productieuitvoering. Dat is dus een wereldpremière.

De FT-Bh is de grootste nieuwigheid. Dat is een full hybride studievoertuig dat ontworpen is om zo weinig mogelijk uit te stoten, zo min mogelijk te wegen en tegelijk zo goedkoop mogelijk te zijn in productie. De schets bij dit artikel is al wat Toyota er momenteel van laat zien.

Met de GT-86 hebben we al kennisgemaakt op het Autosalon van Tokio, maar de sportauto met tweeliter boxermotor zet hier voor het eerst voet op Europese bodem. Hetzelfde geldt voor de diji concept. Die stond eerder ook al in Tokyo, maar heette toen nog Fun-Vii. De NS4 en FCV-R ronden de lijst af. Ook met die modellen hebben we eerder al kennis gemaakt.