Meer beeld van Peugeot 4008

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Peugeot de nieuwe 4008 voor. Da's een compacte SUV die je op exact hetzelfde moment ook in het Citroën-gamma zal kunnen ontdekken. Met ander smoelwerk weliswaar. En als je al het specifieke geperste blik wegpelt hou je eigenlijk een Mitsubishi ASX over.

De 4008 staat op hetzelfde onderstel als de 4007 (lees: Mitsubishi Outlander). Die behoudt de riante wielbasis van 2,67m en spoorbreedte van ruim anderhalve meter, maar is wel 30cm ingekort. Erover is een koets gedrapeerd die 4,34m lang, 1,80m breed en 1,63m hoog is en naast vijf personen ook 416l bagage lust. De aandrijflijn laat je de keuze uit versies met voorwielaandrijving of niet permanente vierwielaandrijving die elektronisch gestuurd wordt.

Onder de kap worden twee motoren geparkeerd. Allebei diesels trouwens. De eerste heeft 1.6l slagvolume, levert 115pk en 270Nm trekkracht. Die neemt genoegen met een verbruik van amper 4,9l/100km, wat overeen komt met 129gr/CO2/km. Er is nog een achtienhonderd van Mitsubishi-origine die 150pk en 300Nm onder het gaspedaal wegsteekt.

De veiligheidsuitrusting dan. Die omvat 2 frontale airbags, een knie-airbag voor de bestuurder, 2 gordijnairbags, 5 driepuntsgordels en 2 Isofix bevestigingspunten. In de uitrustingslijst drukt Peugeot manuele of automatische airco, een achteruitrijcamera of een navigatiesysteem met zeven inch aanraakgevoelig scherm.

Rusland is in April het eerste land waar de 4008 te koop zal worden aangeboden. Een maand later is het gros van West-Europa, waaronder ons land, aan de beurt.