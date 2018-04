Renault teased voor Talisman

Door: BV

De vorm komt je misschien niet bekend voor, maar toch is er niets nieuws aan de teaser voor deze nieuwe grote Renault. De naam is afkomstig van een studiemodel uit 2001 en al de rest... wel, dat is gewoon de Samsung SM7. Renault is immers eigenaar van dat Koreaanse automerk. Een zaak waar we moeilijk aan kunnen ontsnappen aangezien de Renault Latitude en de Koleos uit de Europese catalogus ook van Samsung afkomstig zijn en weinig meer hebben gekregen dan nieuwe badges. Deze Talisman wordt voorgesteld op het Autosalon van Peking op 23 april en moet in China, waar ze wild zijn van grote sedans, het imago van het Franse merk oppoetsen. Plannen voor Europa zijn er niet.