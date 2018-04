Hou je adem in voor de Mercedes E facelift

Door: BV

Hard tegen behoorlijk onzacht. Zo gaat het in de meest competitieve autosegmenten. En dat van de dikke - veelal leasewagens - is natuurlijk geen uitzondering. Er zijn Britten en Japanners die met de koevoet aan de deur van het segment staan, maar van een echte inbraak is nog steeds geen sprake. De Audi A6 en BMW 5-Reeks zijn allebei een stukje frisser dan de Mercedes E-Klasse. En dat is net waarom je misschien nog even moet wachten als je in het segment gaat shoppen. Het merk met de ster broedt immers op een stevige facelift, die begin 2013 wordt uitgerold.

Stevig is geen understatement, want de enige koetswerkpanelen die worden overgenomen zijn dak, voordeuren en ruiten. Al de rest wordt anders, uiteraard zonder een designrevolutie te ontketenen. De vier koplampunits verdwijnen en zeg ook maar bye bye tegen de brede heupen. Mercedes kiest een slanker profiel en schrapt de geaccentueerde achterste wielkast.

Nog meer gadgets. Voor zowat alles wat je nu al kan krijgen, als een head-up-display, een nachtassistent of rijstrookhulp mag je een nieuwe editie met meer geavanceerde functies verwachten. Waar we even wat extra tekst aan willen verspillen zijn de fileassistent en ‘Magic ride control'. De eerste volgt tot snelheden van 55km/u de auto die voor je rijdt en kan zowaar overweg met wijzigingen van richting of rijstrook. De tweede bestaat uit een systeem met twee camera's dat permanent de ondergrond voor de auto scant en het reliëf doorgeeft aan de boordcomputer. Die gebruikt dat om de gestuurde dempers voor elk wiel permanent bij te stellen.

Erg spectaculair motorisch nieuws is er niet, al is de keuze om een 1.6l turbomotor (van Renault-origine) in de neus van de instap E-Klasse te lepelen wel opmerkelijk. Het vermogen wordt op 156pk geschat. De E 500 met V8 zal in Europa niet meer worden aangeboden en de 300 CDI wordt uit het gamma geschrapt. En dan komen er drie hybrides - een milde hybride geholpen door een 27pk sterke elektromotor, een plug-in-editie met 68 elektrische paarden en een variant met een 109pk sterke elektrisch aggregaat in 2014.