Audi R9 Design Concept

Door: BV

Het is de tijd van het jaar dat studenten industrieel design zich over hun thesis buigen. En zoals gebruikelijk zijn er steeds enkele die voor auto-ontwerp kiezen. Een R9 leek één van de studenten van de Technische Staatsuniversiteit in Moskou dan ook een leuk idee. De snelste en meest exclusieve Audi is immers nog niet snel of exceptioneel genoeg.

Voor de inspiratie is uiteraard gekeken naar de R8, de A5 en de A7 Sportback. Maar er is ook wat verder in de geschiedenis gekeken. Naar de oer-Quattro. Niet erg origineel natuurlijk, want dat is waar Audi ook zelf graag naar teruggrijpt. We durven zelfs stellen dat de student in kwestie ook goed naar de Lamborghini Estoque (per slot van rekening ook van Audi) heeft gekeken. Het resultaat is een vierdeurs met en vooraan gemonteerde krachtbron, een coupé-achtige daklijn en -uiteraard- vierwielaandrijving.