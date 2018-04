Groen licht voor Lotus Esprit

Door: TB

Het was dan ook wel een beetje heel erg ambitieus van Lotus: vijf nieuwe modellen in vijf jaar. Dat was de wens van de kleine Britse sportwagenbouwer. En omdat uitgesproken wensen zelden uitkomen, mogen we alle hoop op een nieuwe Elan, Elise, Elite en Eterne opnieuw in de 'ooit-misschien'-schuif steken. DRB-Hicom, dat begin dit jaar Proton, dat op haar beurt Lotus bezit, overnam heeft een compleet nieuw businessplan geschreven waarin van de vijf in Parijs onthulde concepts alleen de nieuwe Esprit nog te vinden is. De overige vier zijn geschrapt onder het mom van niet haalbaar. Naar aanleiding van de voltooiing van de eerste Exige S verschaft Lotus Chief Operating Officer, Aslam Farikullah tekst en uitleg over de toekomst van het nichemerk.

De nieuwe plannen zouden veel realistischer zijn dan de torenhoge ambities van Dany Bahar, de onlangs ontslagen voormalige CEO van Lotus. DRB-Hicom wil in eerste instatie vooral zien dat Lotus weer op eigen benen kan staan, want momenteel is de autobouwer nog steeds afhankelijk van een lening ten bedrage van £ 270 miljoen die onlangs zelfs kortstondig werd bevroren, omwille van onregelmatigheden in het bedrijf. Naast het schrappen van bovenstaande prestigeprojecten mochten ook een vijftigtal werknemers op zoek naar een andere baan; die waren eerder aangetrokken precies om die nieuwe modellen uit te werken. De Esprit blijft evenwel op de rol staan, al stelt Lotus' nieuwe CEO wel duidelijk dat er voortaan pas over nieuw modellen zal worden gecommuniceerd, als die er ook daadwerkelijk zitten aan te komen. Kwestie van het publiek geen onrealistisch hoge verwachtingen meer voor te spiegelen.

DRB-Hicom gelooft evenwel nog steeds in de winstgevendheid van Lotus, en roemt het merk omwille van zijn expertise, zijn verworven naam en faam in het autowereldje en uiteraard de rijke geschiedenis die aan zijn naam is verbonden. Het is dus nog niet van plan om de autobouwer in de etalage te zetten, in tegenstelling tot wat eerder werd beweerd. Nogthans bieden zich weldegelijk kandidaat-overnemers aan: een niet nader genoemd buitenlands automerk (VW, zo wordt gefluisterd) heeft alvast het symbolische - maar concrete bod gedaan van £ 1. Maar daar wil Datuk Seri Mohd Khamil Jamil, de beheerder van de groep, niks van weten. Er is al te veel energie in het project gestoken om nu op te geven, zo stelt hij. Als Lotus faalt, komen de schuldeisers naar Proton, en dat merk is evenmin in staat een dergelijk verlies te absorberen. De CEO van DRB-Hicom is dan ook vastbesloten het niet zover te laten komen.