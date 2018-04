Formula Ford wil de baan op

Door: AUTO55

Op de welbekende Nordschleife liet deze Formula Ford een tijd van 7 minuten en 22 seconden opmeten, voor een straatlegale wagen -mét toeter- de 11e best genoteerde tijd tot op heden. Ter illustratie: dat is sneller dan een Ferrari Enzo en Pagani Zonda F. Het opvallendste aan de zaak is de krachtbron; de lichtgewicht racer laat zich aandrijven door de gelauwerde 1,0l Ecoboost benzinemotor die na de Focus en enkele Max'en nu ook in de Fiesta en in de nieuwe Mondeo wordt gelepeld.

In geval van de Formula Ford Ecoboost steeg het vermogen naar 205pk, wat in combinatie met het lage gewicht tot indrukwekkende prestaties leidt. Dat kon men in Duitsland alvast beamen. En nu zouden er plannen zijn om de wagen effectief in productie te nemen, als concurrent voor de Ariels, Caterhams en Donkervoorts van deze wereld. Officieel is er nog niets bekend, maar we wachten vol spanning af. Bekijk alvast enkele knappe foto's.