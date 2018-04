Kia Carens geeft zich eindelijk bloot

Door: AUTO55

Nadat we al een aantal schetsen te zien kregen kunnen we nu eindelijk klare taal spreken. Dit is de nieuwe Carens, met plaats voor 7 en een frisse uitstraling op de koop toe. De eerste generatie kwam in 1999 naar ons land, in een segment waar vooral de Fransen het met de Scenic en Picasso voor het zeggen hadden, en dat hebben de Koreanen kunnen voelen. In 2002 kreeg de Carens, ondanks een nieuw model, het nog steeds niet waargemaakt op de bijna overzadigde automarkt. Een reden te meer om uit het collectieve geheugen te verdwijnen.

Maar we hebben goed nieuws te melden: de Carens is terug en volgt zowel z'n naamgenoot als de Carnival op. Nu Kia onder tekenbewind van Peter Schreyer staat kan de pret niet meer op, wat ook uit de plaatjes blijkt. Men treedt dan ook stilaan uit de schaduw van grote baas Hyundai. De Carens staat op een eigen platform dat best kan omschreven worden als een kloeke variant van dat van de Ceed. Zowel in lengte, breedte als wielbasis moet die z'n meerdere erkennen. Beide modellen delen het motorengamma grotendeels, maar verdere details ontbreken nog. De Kia Carens is, net als sportieve Proceed, vanaf volgende week te bewonderen op het Autosalon van Parijs. Tijdens de eerste helft van 2013 vindt hij zijn weg naar de toonzaal.