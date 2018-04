Audi A3 van A naar S met 300pk

Door: BV

Audi kan maar niet genoeg krijgen van de A3. Na de gisteren aangekondigde Sportback en de aardgasvariant voor de milieuvriendelijk ingestelde klant, is er vandaag is voor de snelheidsjunkies. De nieuwe S3 heeft immers een vermogen dat aardig in de buurt van dat van de huidige RS3 ligt. En ook aan die overtreffende trap wordt gewerkt.

Net als bij de huidige generatie wordt de S3 aangedreven door een tweeliter TFSI-eenheid. Die viercilinder turbomotor tikt af op exact 300pk. Dat is een winst van 35pk ten opzichte van z'n voorganger terwijl de groei in trekkracht zo mogelijk nog imposanter is. Die gaat van 300 naar 380Nm. Gevolg? De S3 werpt zich nu in 5,1 seconden naar 100km/u (de actuele RS3 doet het in 4,6). Het gaat natuurlijk snoeihard tot 250km/u en dan beslist de begrenzer dat het welletjes is.

Het hart van de S3 heeft overigens wel identiek dezelfde cilinderinhoud dan z'n voorganger, maar is niettemin grotendeels nieuw. Het is daardoor een stuk efficiënter, ook met brandstof. De stoere jongen haspelt de Europese productcyclus af met 7l/100km en de automaat met dubbele koppeling is nog een deciliter zuiniger. Anderhalve liter minder dan de afzwaaiende editie.

Als je gaspedaal je tot dit soort cijfers kan bewegen, wil je natuurlijk graag dat ook mensen die het asfalt met je delen zich daarvan bewust zijn. En dan komen de grotere spoiler, specifieke lichtmetalen velgen, dikkere bumpers en specifieke grille natuurlijk van pas. En als je ze eens voorbij bent, dan wrijven vier uitlaatpijpen dat er nog eens extra in. Aan de binnenzijde is natuurlijk ook verschil. Het wemelt van de S-badges en er is sportmeubilair dat je beter op je plaats houdt.