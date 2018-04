Honda Civic Type-R, NSX met AWD en Jazz SUV op komst

Door: AUTO55

Honda-topman Takanobu Ito liet zich net ontvallen dat de nieuwe Civic Type-R in de pijplijn zit, en deze zou de snelste voorwielaangedreven asfaltvreter op de Nürburgring moeten worden. Een hele klus, als je bekijkt dat die eer voorlopig op naam van de Renault Megane RS Trophy staat. Die kon een ronde Nordschleife afhaspelen in 8 minuten en 8 seconden, en om dat te overtreffen moet de huidige Japanse deelname aan de WTCC de nodige tovenarij teweegbrengen. De Civic Type-R staat pas gepland voor 2015 dus er is nog wat tijd voorhanden. Eerder werd er gesproken over een drukgevoede krachtbron, maar daaromtrent kregen we nog geen bevestiging te pakken.

Er is ook ander nieuws in de sportieve hoek; De volgende NSX, die nu in volle onwikkeling zit, zal voorzien zijn van een driemotorig hybrideconcept gekoppeld aan het SH-AWD- of Super Handling All Wheel Drive-systeem. Puristen zijn er dus aan voor de moeite: de NSX wordt vierwielaangedreven. Minder relevant is een kleine sportwagen in navolging van de S2000, al zou die enkel voor de thuismarkt bestemd zijn. En we ronden af met een SUV-weetje, want Honda heeft plannen om er eentje te bouwen op basis van de toekomstige Jazz, die volgend jaar in Japan verschijnt. Alweer iets om naar uit te kijken.