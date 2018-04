Ssang Yong e-XIV is compact, elektrisch en SUV

Door: BV

We weten al een tijdje dat SsangYong op het Autosalon van Parijs een voorbode voor een kleine SUV in het voetlicht zal rijden. Die heet e-XIV, is voorzien van een elektrische aandrijflijn en heeft ook een stroomgenerator aan boord. Na de plaagbeelden zijn dit de eerste echte foto's van het model.

De e-XIV volgt op de XIV-2 die we in maart op het Autosalon van Genève konden ontdekken en de XIV(1) die exact een jaar geleden op het Salon van Frankfurt te zien was. De naam hoort een samentrekking te zijn van Electric-eXciting user-Interface Vehicle, maar ze hadden ook gewoon kunnen zeggen dat het er goed uitzag. In elk geval staan elektromotoren exclusief in voor de aandrijving en dient de kleine benzinemotor aan boord alleen om stroom op te wekken wanneer de accu leeg is. Dat zorgt voor een autonomie die vergelijkbaar is met die van een normale auto. De Opel Ampera / Chevrolet Volt functioneren volgens een gelijkaardig principe.

De e-XIV is 4,16m lang, 1,79m breed en 1,575m hoog. Daarmee valt het alvast netjes in het segment waarin pakweg de Nissan Juke furore maakt en waarin onder meer Opel de Mokka lanceert.