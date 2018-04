Opvolger Nissan Almera in de pijplijn

Door: AUTO55

In een vorig leven kon Nissan nog bekoren met de Sunny, Primera en diens sportieve afgeleiden. De Primera hield nog even stand, maar midden jaren '90 werd de Sunny door de minder succesvolle Almera afgelost - die tijdens zijn eerste jaren nog een GTI-variant kon presenteren. Na de facelift ging het echter stijl bergaf met het te brave imago en de rest is geschiedenis: Almera en Primera werden afgevoerd en later in één klap door de Qashqai vervangen. Sindsdien - en al zeker sinds de invoering van de Juke - zijn de Japanners weer helemaal terug en richten ze hun pijlen wederom op het felbevochten C-segment, waar onder meer de Ford Focus en VW Golf zichzelf thuisvoelen.

De nagelnieuwe Nissan zou over twee jaar productieklaar zijn, aldus productplanner Andy Palmer, en zal in de bekende Sunderland-fabriek in elkaar worden gevezen. De eerder voorgestelde Invitation Concept heet de leidraad te zijn in het hele verhaal. Innovatie is alvast van groot belang; de compacte middenklasser voorziet een 360° camerasysteem dat zelfstandig parkeren mogelijk maakt, alsook een geavanceerde audio-installatie met live streaming. Wat er onder de kap komt te liggen raakte nog niet bekend. De kans is niet gering dat partner Renault voor de kleine zelfontbranders zal instaan. De auto zelf zou in eerste instantie enkel als vijfdeurs op de markt komen.